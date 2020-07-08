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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى على شاطئ البحر يجمع السقا وأشرف عبد الباقى وشيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة شيرى عادل صورًا، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام". جمعتها بعدد من النجوم على شاطئ البحر وحرصوا على التقاط بعض الصور ومشاركتها مع الجمهور.
وانتهى السقا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض .
يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.
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