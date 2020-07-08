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اجتماع فنى على شاطئ البحر يجمع السقا وأشرف عبد الباقى وشيرى عادل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة شيرى عادل صورًا، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام‎".‎‏ ‏جمعتها بعدد من النجوم على شاطئ البحر وحرصوا على التقاط بعض الصور ‏ومشاركتها مع الجمهور‎.‎

 

وظهر فى الصور أحمد السقا وزوجته والفنان أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر، وأحمد رزق وزوجته، وعماد زيادة، والشيف علاء الشربينى، وخالد أنور، وطارق الشورى، ‏وهم يستمتعون بعطلتهم الصيفية فى أحد الأماكن الساحلية‎.‎

 

وانتهى السقا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ‏وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى ‏فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم ‏تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض .‏

 

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى وذلك بعدما قدم ‏فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد ‏سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم  وهبة مجدى وادوارد ‏وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى ‏وطاهرة‎.‎

 

 

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