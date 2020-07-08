"شد حيلك".. مصطفى قمر ينعى والدة حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرص المطرب مصطفى قمر على نعي والدة الفنان حمادة هلال، التي رحلت أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

نشر المطرب مصطفى قمر منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتب بها: "البقاء لله والدة الفنان حمادة هلال في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وعلق قمر على الصورة: "توفيت إلى رحمة الله والدة أخي الغالي حمادة هلال ووالدتي كانت رمز للطيبة والحنان شد حيلك ياحمادة ربنا يصبرك ربنا يجعل مثواها الفردوس الاعلي، ادعولها بالرحمة".

رحلت عن عالمنا والدة الفنان حمادة هلال، في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان حمادة هلال قد نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، منذ عدة أيام، وطالب جمهوره بالدعاء لها.