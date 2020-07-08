فيديو.. مي حلمي تبكي: "في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي ومن حقي أدافع عن جوزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

خرجت الإعلامية مي حلمي، في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تروي لمتابعيها أزمتها وزوجها مع أحد الأشخاص دون ذكر اسمه.

وظهرت "مي"، في الفيديو باكية: "لما تصحى من النوم دون سابق إنذار، تلاقي حد عايز يحجز على بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعمل إيه، بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، فيه قضية وعشان العقد وحاجة تبع محمد رشاد في الغنا والمبلغ كان 5 مليون وفضل يطلع وينزل".

وأضافت: "واحد لسه بيبتدي حياته ده 30 سنة، حاول يكلم ناس كتير ويقسط المبلغ وده كل اللي همه أنه يشوف البني آدم الطيب ده محبوس، ليه هخبي حاجة زي دي النهاردة وانتوا شوفتوا بدايتنا مع بعض وحبنا خناقتنا وكل حاجة، تخيلي تصحي من النوم في بيتك اللي انتي تعبتي عشان تبنيه حد بيقولك إنه هيحجز عليه".

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وتابعت: "كفاية 4 سنين وقف حال فيه وسنتين فيا وأنا مكنتش أعرف، بسبب علاقاتك وأصحابك بتكلم فلان إني مشتغلش تعالى خد اللي انت عايزه بس سيبنا في حالنا، لما انت كارهه مضيت معاه ليه، مالك ومال شغلي مالك ومال حياتي، هو يا جماعة عايز ينفذ حكم على رشاد بسبب الغنا، رشاد عنوانه في طنطا مالك ومال بيتي؟".

واختتمت: "جه عايز يكسر الباب هنا بدون سابق إنذار، ليه عايز تحبسه ليه عايز تأذيه وتأذينا في أسمينا وشغلنا وحياتنا، عشان شرط جزائي غنا في عقد 4 سنين كفاياك وقفت حاله".

وتعرضت مي حلمي لعملية إجهاض في مطلع العام الجاري، وشارك رشاد صورة زوجته في المستشفى وعلق عليها قائلًا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".