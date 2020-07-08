تامر حسني يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان تامر حسني الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب تامر منشورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، :"أنا بخير ياجماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات، فا كل يوم يستلموا حد شوية، حتى بيذيفوا أخبار على لسان مواقع كبيرة".

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وأضاف تامر حسني :"على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم أمين".

يذكر أن تامر حسني بدأ تصوير فيلمه "مش أنا" لكن توقف التصوير بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.