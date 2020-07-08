بصورة من طفولتهما.. دينا رامز تكشف عن صلة قرابتها بشيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرصت الإعلامية دينا رامز، على تهنئة الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما في مرحلة الطفولة.

وعلقت "دينا"، على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لابنة عمي الجميلة، شريكتي في كل الجرائم".

وشاركت شيرين رضا، في مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض على منصة "شاهد"، مؤخرًا، المسلسل بطولة أمينة خليل، هالة صدقي ، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني ‏عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف‎.‎