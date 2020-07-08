محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرصت الإعلامية دينا رامز، على تهنئة الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما في مرحلة الطفولة.
وعلقت "دينا"، على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لابنة عمي الجميلة، شريكتي في كل الجرائم".
وشاركت شيرين رضا، في مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض على منصة "شاهد"، مؤخرًا، المسلسل بطولة أمينة خليل، هالة صدقي ، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من طفولتهما.. دينا رامز تكشف عن صلة قرابتها بشيرين رضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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