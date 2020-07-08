لقاء الخميسي بجمبسوت وسارة نخلة بإطلالة جديدة.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي جمبسوت.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بلوك جديد.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

منة فضالي

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نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها من كواليس أحد أعمالها.

أحمد الشامي

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وبجواره مجسم لتمثال فرعوني.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها، علقت عليها: "حرية".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.