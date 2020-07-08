محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
يعكف السيناريست والكاتب الكبير بشير الديك، حاليًا على كتابة مسلسل "الإمبراطور"، عن الراحل أحمد زكي، الذي سيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر عرضه شهر رمضان المقبل 2021.
وقال "الديك"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه بدأ فعليًا في كتابة المسلسل، ويواصل تدوين أحداث الحلقات".
وعن عدد الحلقات التي انتهى المؤلف الكبير من كتابتها، أكد إنه لن يفصح عن عدد الحلقات المنتهية، موضحًا: "قد إيه بالظبط مقدرش أقول لكننا بدأنا العمل على المسلسل".
وتعاقدت شركة سينرجي، مع بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكي، المقرر عرضه رمضان المقبل.
يذكر أن بشير الديك كتب لأحمد زكي عدة أعمال منها: "ضد الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر بشير الديك لمصراوي: "بدأت كتابة الإمبراطور ولن أفصح عن تفاصيل الحلقات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.