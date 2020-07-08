بشير الديك لمصراوي: "بدأت كتابة الإمبراطور ولن أفصح عن تفاصيل الحلقات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يعكف السيناريست والكاتب الكبير بشير الديك، حاليًا على كتابة مسلسل "الإمبراطور"، عن الراحل أحمد زكي، الذي سيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر عرضه شهر رمضان المقبل 2021.

وقال "الديك"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه بدأ فعليًا في كتابة المسلسل، ويواصل تدوين أحداث الحلقات".

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وعن عدد الحلقات التي انتهى المؤلف الكبير من كتابتها، أكد إنه لن يفصح عن عدد الحلقات المنتهية، موضحًا: "قد إيه بالظبط مقدرش أقول لكننا بدأنا العمل على المسلسل".

وتعاقدت شركة سينرجي، مع بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكي، المقرر عرضه رمضان المقبل.

يذكر أن بشير الديك كتب لأحمد زكي عدة أعمال منها: "ضد الحكومة".