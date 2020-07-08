كندة علوش تتفاعل مع هاشتاج "افضحوا المتحرشين":"خدي حقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعلت الفنانة كندة علوش مع هاشتاج "افضحوا المتحرشين"

وكتبت كندة، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" افضحوا المتحرشين، اليوم وبكرة وفي كل حين هاشتاغ رائع، لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا لتبرير التحرش".

وأضافت كندة :" سعيدة جداً بالحملة القوية اللي حاصلة ضد التحرش، ويارب الحملة دي تعمل فرق وترجع ولو شوي من الحق المعنوي للبنات اللي اتعرضوا للتحرش أوالاعتداء أوعي تخافي، خدي حقك".

وأثارت قضية الشاب أحمد بسام زكي جدلًا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد اتهامه بالتحرش بالكثير من الفتيات وتهديدهن بمقاطع فيديو وصور.