صور| شيري عادل والسقا وزوجته يستمتعون بعطلتهم الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة شيري عادل صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصورعدد من نجوم الفن من بينهم الفنان أحمد السقا وزوجته والفنان أشرف عبدالباقي، ومجموعة من الأصدقاء وهم يستمتعون بعطلتهم الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.
وشاركت شيري عادل في مسلسل "إلا أنا" المكون من 6 قصص، كل قصة عبارة عن 10 حلقات، وهي قصص لأحداث حقيقية عن السيدات.
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