سوزان نجم الدين تنعى والدة حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سوزان نجم الدين والدة الفنان حمادة هلال، التي رحلت اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت سوزان صورة تجمعهما، من مسلسل ابن أصول"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" ربنا يرحم والدتك ياروح قلبي ويصبّرك على فراقها، كانت ست عظيمة وطيبة ومؤمنة وحنينة، حزنك حزننا، ومُصابك مُصابنا، ربي ارحمها واغفر لها واسكنها في فسيح جنانك وصبّر أهلها وذويها يارب العالمين، البقاء لله".

رحلت عن عالمنا والدة الفنان حمادة هلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان حمادة هلال قد نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، منذ عدة أيام، وطالب جمهوره بالدعاء لها.