تفاصيل .. إصابة تامر حسني وأحمد عيد المفبركة بفيروس كورونا

نشرت إحدى الصفحات المزيفة خبر إصابة النجم تامر حسني بفيروس كورونا المستجد، واستغلت تلك الصفحة لوجو إحدى المؤسسات الإخبارية، وفبركة خبر بواسطة تقنية الفوتوشوب.

ولم يكن تامر حسني الوحيد الذي طالته شائعات الإصابة بكورونا من نجوم الفن، حيث طال الأمر أيضًا الفنان أحمد عيد الذي عبر عن انزعاجه من مثل هذه الشائعات ونفى تامر حسني وأحمد عيد الأمر وأعلنوا أنهم بصحة

جيدة ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي مع أسرهم.

ومن ناحية آخرى ينتظر النجم تامر حسني عرض فيلم مش أنا، والفيلم من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، ماجد الكداوني، حلا شيحة، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.

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يذكر أن الفنان أحمد عيد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم خلاويص، والفيلم من تأليف لؤي

السيد، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من أحمد عيد، أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبدالعزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامي مغاوري، محمد حسني، أحلام الجريتلي، محمد ريحان، حمادة بركات، محمد فاروق شيبا، إسماعيل فرغلي، أحمد الحلواني، آدم وهدان، ياسر علي ماهر، ماهر سليم، أحمد الحسيني، أمل عيد، ليليان شارل، حازم فؤاد، سامر المنياوي، محمد صابر، زينب عبدالوهاب، ايهاب مالك، علي حسين، عماد غراب، سيد كمال، أحمد العشري، حمدي الرايق، عبداللطيف ترمس، محمد طه، محمد فهيم.