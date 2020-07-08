شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تجنى ثمار "لما كنا صغيرين" ببطولة جديدة ‏بتوقيع طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجاح مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذى أكد على أحقية النجمة الشابة ريهام حجاج بالبطولة، سيضعها فى منطقة فنية جديدة، حيث تجرى حاليا تحضيراتها المبدئية لمسلسل جديد مع المنتج والمخرج الكبير طارق العريان، وهو تحدى جديد ومدرسة مختلفة، من المؤكد أن حجاج ستنير فيها أكثر وأكثر، حيث كعادتها تدخل كل عمل وتخرج منه بمفاجآت لجمهورها، وفى نفس الوقت تؤكد للمنتقدين أنها قادرة على اقتناص البطولة.

فقبل بدء موسم الدراما المصرية فى شهر رمضان الماضى، ‏افتعلت أزمة ‏كانت بطلتها الفنانة ريهام حجاج، وهوجمت ‏بطلة مسلسل "لما كنا ‏صغيرين" على إثرها دون مبرر، غير ‏أنها تصدر اسمها أفيشات ‏المسلسل، ولم يعط هؤلاء فرصة ‏لأنفسهم حتى يشاهدوا حلقة واحدة من ‏العمل قبل أن يسن ‏كل منهم سكينه فى مواجهة فنانة تخطو خطواتها ‏الأولى ‏فى عالم البطولة، وإن كانت لها بطولة سابقة، شأنها فى ‏ذلك شأن ‏أسماء كبيرة الآن كانت بداياتهم لا تختلف كثيرا ‏عن "ريهام‎".‎

ومع بداية عرض الحلقات الأولى من مسلسل "لما كنا ‏صغيرين" اختفت ‏تلك السكاكين، إذ وجد أصحابها أنفسهم ‏أمام ممثلة لديها الكثير لتقدمه، ‏فالشخصية التى تجسدها ‏ريهام حجاج ضمن أحداث المسلسل لا تعتمد ‏على جمالها ‏أو أنوثتها شأنها شأن ممثلات من أبناء جيلها، بل هى ‏‏شخصية تحمل العديد من التفاصيل، فهى تجسد مرحلتين ‏عمريتين ‏مختلفتين، الأولى تلك الفتاة الجامعية التى تنتمى ‏للطبقة الاستقراطية ‏وتعيش حياة مرفهة، والثانية تدور ‏تفاصيلها الآن وتجمع الكثير من ‏المشاعر المتناقضة، ‏وبين هذه وتلك مساحة تمثيلية كبيرة نجحت "ريهام" ‏فى ‏التنقل بين تفاصيلها، لتفاجئك فى النهاية أنها من تقف وراء ‏كل ‏الجرائم فى دراما المسلسل، لذلك يمكننا القول إن ريهام ‏حجاج أحد مكاسب ‏موسم رمضان 2020 .‏

نجاح ريهام حجاج فى رمضان الماضى أهلها لبطولة جديدة ‏من إنتاج وإشراف فنى طارق العريان وإخراج محمود ‏شكرى، ومن المتوقع أن تقدم ريهام عملا قويا خاصة مع ‏فنان موهوب طارق العريان، ليكون العمل محطة جديدة من ‏محطات ريهام الناجحة فى عالم الدراما .‏

المال لا يصنع نجما، قد يعطيك فرصة للظهور لكن ‏سرعان ما يفتضح ‏أمرك إن لم تكن موهوبا، والأمثلة على ‏ذلك كثيرة ممن حاولوا استثمار ‏أموالهم فى تقديم أنفسهم ‏نجوما، ومع الوقت أصبحوا نسيًا منسيًا، لأن ‏المشاهد لا ‏يعنيه ما تحمله خزائن أموال النجوم وأرصدتهم بقدر ما ‏يعنيهم ‏ما يقدم على الشاشات، لذلك كثير من يربط بين ‏نجاح ريهام حجاج وزواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة ‏وهذا إجحاف لموهبة ريهام، فإن لم تكن ريهام على قدر ‏كبير من الموهبة لن تفيدها أموال زوجها فى شىء.‏

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‏"لما كنا صغيرين" عمل استحق المشاهدة، إذ قدم المؤلف ‏أيمن سلامة ‏شخصياته بسلاسة، ولم يكن التركيز على ‏شخصية واحدة، كما يحمل ‏العمل عناصر الجذب كحالة ‏التشويق منذ الحلقة الأولى ووقوع جريمة قتل ‏تجعل كل ‏شخصيات الحكاية فى محل شك فلكل شخصية مبرر ‏للتخلص ‏من الضحية، كما أن العمل ثرى يعالج العديد من ‏القضايا خلال الحلقات.‏

وأشاد متابعو مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.‏

مجموعة من المشاهد القوية للنجمة ريهام حجاج ضمن ‏أحداث مسلسل ‏‏"لما كنا صغيرين"، أبرزها ذلك المشهد الذى ‏جمع ريهام حجاج بالفنان ‏محمود حجازى والذى يلعب دور ‏زوجها ضمن الأحداث، حين رأته وهو ‏يتعاطى المخدرات، ‏مطالبة إياه بالطلاق، جمعت فيه بين شعورين، فهى ‏فى ‏الوقت الذى تثور فيه مطالبة زوجها يحيى بالانفصال، ‏تحتفظ بمشاعر ‏الحب تجاهه، لكنها لا تغيب عن ذهنها ‏صور زوجها وهو يتعاطى ‏المخدرات فى كل ركن من ‏المنزل فكان قرارها الطلاق.‏

أما مشهد "ماستر سين" للنجمة ريهام حجاج، فى أحداث ‏مسلسل "لما كنا ‏صغيرين" بعد كشف جريمتها بأنها قاتلة ‏‏"نهى" نسرين أمين وهى الجريمة ‏الرئيسية فى الأحداث، كما ‏أنها قتلت أبيها، وجسدت ريهام مشهد الانهيار ‏أمام ضابط ‏التحقيقات ماجد المصرى ببراعة.‏