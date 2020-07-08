شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر: كان لى نصيب كبير بسهرات دراما التليفزيون وشهدت بداية حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان جمال عبد الناصر أن السهرات الدرامية التى كان يقدمها قطاع الإنتاج فى التليفزيون المصرى كان بعضها بمثابة اختبار للمخرجين الشباب كأولى تجاربهم فى الإخراج، مشددا على أن التليفزيون المصرى يظل الجامعة والأستاذ والمرجع، مشيرا إلى أنه كان له النصيب الأكبر فى دور البطولة لهذه العديد من السهرات، منها السهرة الدرامية "رصاصة فى العقل" التى شهدت أيضا أول تقديم للفنانة حنان مطاوع.





ونشر عبد الناصر، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لأحد المشاهد فى السهرة الدرامية مع حنان مطاوع، صحبها بتعليق: "قطاع الإنتاج فى التليفزيون كان بيقدم سهرات درامية وكان بعضها بمثابة اختبار للمخرجين الشباب كتجربة أولى فى الإخراج، ومن يثبت جدارته يولوه مسئولية إخراج مسلسل كبير 15 أو 30 حلقة ويعتمد مخرجا".

وأضاف عبد الناصر: "كان لى نصيب كبير فى بطولة عدد من هذه السهرات.. ومنها هذه السهرة الدرامية المهمة (رصاصة فى العقل) إخراج إبراهيم الشوادى، وكانت أول تقديم للفنانة الجميلة والرائعة حنان مطاوع".

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وتابع عبد الناصر: "التليفزيون المصرى يظل الجامعة والأستاذ والمرجع.. فن الصناعة هى صناعة الفن والنجوم فى كل مجال".





من ناحية أخرى، قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "إنه شهريا هناك طلبات وتجديد حقوق استغلال لأعمال قطاع الإنتاج، وعندما كان ينتج كان المنتجون قليلون وأصبحت الآن هناك منافسات شرسة من قنوات كثيرة، ونحن نجحنا بالقناة الأولى".

وأضاف "زين"، فى أول حوار له عقب توليه المنصب: "نحن نتحدث عن إنجازات الدولة وتشاهده أمام عينيك، وهناك نتائج ملموسة سوف تشاهدها وتشاهدها الآن والتراكمات الموجودة لم يكن من السهل حلها، ولا بد من معالجتها حتى لا نعود إليها حتى نستفيق للعملية الإعلامية".

وأكمل: "نحن نعمل على 3 محاور؛ العملية القديمة والوسط الذى نحن فيه الذى سنبنى عليه إعلاما قويا وبناء، ونحن طورنا حاليا 5 استديوهات على أحدث تقنية بتقنية 4k، ونحلم بقناة أطفال ووضعنا لها الفكرة، وهناك ملف كامل للأطفال والشباب".