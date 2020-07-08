شكرا لقرائتكم خبر عن نجل توفيق الدقن يهدى دفعة ثانية من مقتنيات والده للمركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المستشار ماضى توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية دفعة ثانية من مقتنيات والده لمتحف المركز، وذلك بعدما قدم من قبل بعض المقتنيات الخاصة بوالده للمركز ، إيمانا منه ودعما للمشروع الثقافى التنويرى الذي يقيمه المركزحاليا.

وقام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق بإقامة جناح خاص بداخل كل مسرح تابع للبيت الفنى للمسرح أو البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح .

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وكانت المقتنيات التى قدمها المستشار ماضى توفيق الدقن هى شريط فيديو لمسرحية بداية ونهاية، وعدد تسعة صور فوتوغرافية، وولاعة سيجار، ونظارة، وروب وبدلة وقميص وبالطو وخمسة عشر كرافته، من المقتنيات التي تحتفظ بها الأسرة للفنان الراحل .

يذكرأن الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ونجل الفنان الراحل محمود عزمى ، كان قد أهدى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض مقتنيات والده لعرضها داخل المتحف الذى يجهره المركز، وكانت تلك المقتنيات عبارة عن بدلة وروب للراحل محمود عزمى، وكارنيه نقابة المهن التمثيلية ، والمحفظة الشخصية، وكذلك جواز السفر الخاص به بالإضافة إلى نظارة وعلبة سجائر بالولاعة ، وصورة شخصية تجمع الفنان الراحل مع الدكتور على لطفى رئيس الوزراء السابق والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة السابق والفنانة سميحة أيوب والتى كانت تشغل منصب مدير عام المسرح الحديث حينذاك، وكذلك شهادة تقدكريم الراحل مححمود عزمى من المهرجان الدولى للمسرح التجريبى فى دورته العشرين .