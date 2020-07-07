جورج ميلر يكسر قلب تشارليز ثيرون

حليمة الشرباصي - الخليج 365الأربعاء 2020/7/8 01:11 ص بتوقيت أبوظبي
عبرت الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون عن إحباطها من تغيير شخصية "الإمبراطورية فيوريوسا" في الجزء الجديد من سلسلة "ماد ماكس".
ووفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، أعلن المخرج جورج ميلر اختياره ممثلة أصغر سنًا من تشارليز ثيرون لتجسيد الشخصية التي أدتها الأخيرة في فيلم "ماد ماكس"، وكانت السبب في شهرتها.
وأوضحت "ثيرون" أنها تحترم اختيارات المخرج إلا أنها تشعر بكسرة قلبها بسبب صعوبة تقبل هذا الخبر نظرًا لحبها الشديد للشخصية.
ووصفت "ثيرون" تعلق الممثلين الشديد بالشخصيات التي يلعبونها وصعوبة تخليهم عنها فيما بعد بالمشكلة كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه فرحة للغاية باستكمال العمل على السلسلة لأنها تحب الشخصية.
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