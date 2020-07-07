"ثور" يتحدى الطبيعة ليواجه هولك هوجان

يخوض الممثل الأسترالي كريس هيمسورث معركة شرسة ليتحول إلى المصارع الشهير هولك هوجان، في فيلم سيرة ذاتية جديد تنتجه شبكة نتفليكس.

ووفقًا لموقع "يونلاد" البريطاني، سيخرج تود فيليبس، (مخرج الجوكر) هذا العمل أيضًا، على أن يكتب مايل سكرايب وجون بولنو السيناريو.

وأوضح "هيمسورث" أن العمل الفني لا يزال في مراحل تنفيذه الأولى، ومن المتوقع ألا يصدر في وقت قريب.

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وأبدى الممثل تخوفه من الجهد الكبير الذي سيضطر لبذله ليبدو ببنية مناسبة تماثل بنية المصارع القوي.

ورغم نجاح "هيمسورث" في اكتساب بنية ممشوقة للقيام بدور "ثور" في سلسلة مارفل الشهيرة، لكنه يرى أن تجسيد شخصية هوالك هوجان ستمثل تحديًا خارقًا له.



