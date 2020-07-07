الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/7/8 01:06 ص بتوقيت أبوظبي
يخوض الممثل الأسترالي كريس هيمسورث معركة شرسة ليتحول إلى المصارع الشهير هولك هوجان، في فيلم سيرة ذاتية جديد تنتجه شبكة نتفليكس.
ووفقًا لموقع "يونلاد" البريطاني، سيخرج تود فيليبس، (مخرج الجوكر) هذا العمل أيضًا، على أن يكتب مايل سكرايب وجون بولنو السيناريو.
وأوضح "هيمسورث" أن العمل الفني لا يزال في مراحل تنفيذه الأولى، ومن المتوقع ألا يصدر في وقت قريب.
وأبدى الممثل تخوفه من الجهد الكبير الذي سيضطر لبذله ليبدو ببنية مناسبة تماثل بنية المصارع القوي.
ورغم نجاح "هيمسورث" في اكتساب بنية ممشوقة للقيام بدور "ثور" في سلسلة مارفل الشهيرة، لكنه يرى أن تجسيد شخصية هوالك هوجان ستمثل تحديًا خارقًا له.
كانت هذه تفاصيل خبر "ثور" يتحدى الطبيعة ليواجه هولك هوجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.