فيلم راسل كرو الجديد يصمد أمام كورونا

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي (Solstice Studios) طرح فيلم "Unhinged" للنجم المخضرم راسل كرو في 31 يوليو/تموز الجاري.

وفقًا لموقع "بلودي ديسكاستنج"، تعرض فيلم الجريمة للتأجيل أكثر من مرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكنه صمد في النهاية، وسيتم طرحه أواخر الشهر الجاري بالتزامن مع إعادة فتح كثير من دور السينما حول العالم، بإجراءت احترازية.





ويتناول الفيلم قصة رايتشل، وهي أم تتعرض لحادث سير طبيعي غير مدركة أن سوء حظها أوقعها في قاتل مهووس سوف يحول حياتها إلى جحيم.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جابرييل باتمان وجيمي سيمبسون وكارن بستوريس.

الفيلم من إخراج ديريك ستايسي وتأليف كارل ألسويرث.