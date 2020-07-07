سام هيوين بطل "جيمس بوند" المقبل.. اختاره الجمهور من بين 10 نجوم

وقع الاختيار على الممثل الاسكتلندي سام هيوين للقيام بدور العميل جيمس بوند في السلسلة القادمة، في استطلاع رأي جماهير يشارك فيه عشاق السلسلة.

وفقًا لموقع "بلفاست لايف" البريطاني، شارك قراء الموقع، في اختيار أفضل 10 ممثلين يرغبون في منحهم دور العميل جيمس بوند؛ ليحتل سام هيوين صدارة القائمة.

وكان الممثل البريطاني دانيال كريج قد أعلن عن انسحابه من السلسلة، ومشاركته لآخر مرة بدور العميل 007 في فيلم "لا وقت للموت"، الذي يصدر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعبر نقاد عن رضاهم بترشيح سام هيوين للقيام بالدور، بسبب شعبيته لدى الجمهور والتزامه بالأدوار التي ينالها.

وحظي "هيوين" بمنافسة شرسة في قائمة المرشحين لدور جيمس بوند، إذ تضمنت القائمة الأسماء التالية.



1- سام هيوين

هيوين هو ممثل اسكتلندي ولد في 30 أبريل 1980. وترشّح في 2003 لنيل جائزة لورانس أوليفييه لفئة الممثل الصاعد في 2002 عن تمثيله في مسرحية الجُزر النائية على مسرح رويال كورت.

منذ 2014 وهو يجسد دور جيمي فريزر في مسلسل "دخيلة" على قناة ستارز.

2- توم هاردي

هاردي‏ هو ممثل إنجليزي، ظهر سينيمائيا لأول مرة في الفيلم الحربي "سقوط الصقر الأسود".

3- هنري كافيل

كافيل هو ممثل إنجليزي اشتهر بشخصية "سوبرمان" من عالم "دي سي" السينمائي.



4- إدريس ألبا

هو ممثل إنجليزي ومنسق موسيقي بدأ مسيرته الفنية عام 1994. هو أيضا منتج أفلام، كما أنه من الفائزين بجائزة جولدن جلوب.

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5- توم هيدليستون

هيدليستون هو ممثل إنجليزي اشتهر بدور البطل الخارق "لوكي" في أفلام استديوهات مارفل.

6- ريتشارد مادن





هو ممثل اسكتلندي بدأ مسيرته الفنية عام 1999، وعرف بدور "روب ستارك" من سلسلة صراع العروش.

7- مايكل فاسبندر

ممثل أيرلندي بدأ مسيرته الفنية في المسلسل الدرامي-الحربي عصبة الأخوة، لكن نجمه سطع في فيلم الدراما جوع، حيث ربح جائزة السينما المستقلة البريطانية لأفضل ممثل.

8- أيدان تورنر

ممثل أيرلندي بدأ مسيرته الفنية عام 2007.

9- كيليان مورفي

ممثل أيرلندي شارك في أدوار عدة ومهمة في أفلام ناجحة للمخرج كريستوفر نولان منها فيلمين من ثلاثية "باتمان".

10- جيمس نورتون



نورتون هو ممثل إنجليزي اشتهر بأدواره في المسلسل التلفزيوني البريطاني (Happy Valley).