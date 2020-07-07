بريانكا شوبرا تنضم لأبطال "ماتريكس 4".. قصة رائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 - حليمة الشرباصي الثلاثاء 2020/7/7 10:53 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/7/7 10:53 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن انضمامها إلى طاقم عمل فيلم (Matrix 4) "ماتريكس 4"، بجوار النجم الشهير كيانو ريفز، دون أن تفصح عن تفاصيل دورها الجديد.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا النجمة كاري-آن موس ويحيى عبدالمتين الثاني ونيل باتريك هاريس.

وفقًا لموقع "أون مانوراما" الأمريكي، استكمل صناع الفيلم المنتظر تصويره في برلين فور رفع إجراءات حظر فيروس كورونا المستجد، مع الأخذ بمعايير الاحتياط والسلامة تجنبًا لانتشار الوباء.

وذكر بطل السلسلة كيانو ريفز، الذي يقوم بدور "نيو"، أن قصة الفيلم الجديد رائعة، وأنه من المقرر طرحه في أبريل/نيسان 2022.

وتلقت الأجزاء الثلاثة السابقة من سلسلة "ماتريكس" مدحًا جماهيريًا ونقديًا، دفع شركة وورنر بروس للإعلان عن تنفيذ موسم رابع مؤخرًا رغم مرور أكثر من 10 أعوام.



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