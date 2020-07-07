شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسيني ينتهى من تصوير أغنية "تيك توك" لـ محمد رمضان وساكو‎ ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير أغنية ديو بعنوان "تيك توك" التي يغنيها الفنان محمد رمضان ‏والمطرب الأمريكي سوبر ساكو‎، الأغنية تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، ومن المقرر عرضها خلال ‏الأيام المقبلة.‎

‏"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، وإخراج ‏حسام الحسيني.

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يذكر أن "تيك توك" يعد التعاون السادس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، بعد ‏كليبات " نمبر وان، الملك، إنساي مع سعد لمجرد، وأغنية السلطان التي صورت في المغرب، وأغنية جيشنا ‏صعب".‏