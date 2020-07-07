شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسيني ينتهى من تصوير أغنية "تيك توك" لـ محمد رمضان وساكو والان مع تفاصيل الخبر
"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، وإخراج حسام الحسيني.
يذكر أن "تيك توك" يعد التعاون السادس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، بعد كليبات " نمبر وان، الملك، إنساي مع سعد لمجرد، وأغنية السلطان التي صورت في المغرب، وأغنية جيشنا صعب".
ونشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع انستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.
وقدر ثمن الساعة بـ 275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ 903 ماسة لامعة و 182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها حوالي 18.2 قيراطًا.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام الحسيني ينتهى من تصوير أغنية "تيك توك" لـ محمد رمضان وساكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.