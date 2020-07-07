شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المربع الأردنية تغازل الجمهور المصرى بحفل أونلاين.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة المربع الأردنية لتطل على جمهورها المصري والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الأونلاين، مساء ‏الجمعة المقبلة.‏

الحفل منتظر لجمهور المربع المصريين بشكل خاص في أجدد ظهور لها بعد 5 شهور مضت منذ آخر ‏حفلاتها في مصر، تضع خلاله الفرقة الأردنية الشهيرة لمستها الموسيقية المميزة ضمن سلسلة حفلات ‏ضمت نخبة من نجوم العالم العربي وأشهر الفرق الغنائية، من بينهم الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري ‏وعايدة الأيوبي وفرقة وسط البلد والأردني عزيز مرقة.‏

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وتمتد رحلة المربع الغنائية لأكثر من 11 سنة، وضع حجر أساسها المغنى والمؤلف الموسيقى محمد عبد ‏الله، وفي حصيلتها ألبومين، الأول باسم الفرقة والثانى صدر منذ ثلاث سنوات بعنوان "طرف الخيط"، ‏ودشنت الفرقة مؤخرًا انطلاقة غنائية جديدة بعد إعادة هيكلة الموسيقيين، وتغيير في التكوين الموسيقي، ‏لتضم فراس عرابي بعزف الجيتار، وزيد مسيس بعزف الدرامز والطبول وباسل ناعوري بعزف الكيبورد ‏والترومبيت، إلى جانب المؤسس عبد الله، ومن أشهر أغنياتها "ما عندك خبر" و"المختلفين" و"سيجارة ‏قبل ما نقوم".‏