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شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المربع الأردنية تغازل الجمهور المصرى بحفل أونلاين.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة المربع الأردنية لتطل على جمهورها المصري والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الأونلاين، مساء الجمعة المقبلة.
الحفل منتظر لجمهور المربع المصريين بشكل خاص في أجدد ظهور لها بعد 5 شهور مضت منذ آخر حفلاتها في مصر، تضع خلاله الفرقة الأردنية الشهيرة لمستها الموسيقية المميزة ضمن سلسلة حفلات ضمت نخبة من نجوم العالم العربي وأشهر الفرق الغنائية، من بينهم الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري وعايدة الأيوبي وفرقة وسط البلد والأردني عزيز مرقة.
وتمتد رحلة المربع الغنائية لأكثر من 11 سنة، وضع حجر أساسها المغنى والمؤلف الموسيقى محمد عبد الله، وفي حصيلتها ألبومين، الأول باسم الفرقة والثانى صدر منذ ثلاث سنوات بعنوان "طرف الخيط"، ودشنت الفرقة مؤخرًا انطلاقة غنائية جديدة بعد إعادة هيكلة الموسيقيين، وتغيير في التكوين الموسيقي، لتضم فراس عرابي بعزف الجيتار، وزيد مسيس بعزف الدرامز والطبول وباسل ناعوري بعزف الكيبورد والترومبيت، إلى جانب المؤسس عبد الله، ومن أشهر أغنياتها "ما عندك خبر" و"المختلفين" و"سيجارة قبل ما نقوم".
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