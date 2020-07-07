شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان معلقًا على ساعته المرصعة بـ 903 ماسة: أنا شخصيًا ماعديتهمش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان محمد رمضان، على التقارير حول ساعته التي ظهر بها في الإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك"، والتي تقدر ثمنها بـ 275 ألف دولار، والمرصعة بـ 903 ماسة لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها حوالي 18.2 قيراطًا، والتى شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

محمد رمضان، كتب عبر صفحته بموقع فيس بوك، قائلاً: "ما شاء الله أنا شخصياً ماعديتهمش"



محمد رمضان

وكان نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

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وقدرت ثمن الساعة بـ 275 ألف دولار فهي ماركة باتيك فيليب وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ 903 ماسة لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها حوالي 18.2 قيراطًا.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرا عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا أنه سيقوم بطرح أغنية قريبا وكتب: "قريبا.. أغنية تيك توك" كما كشف عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، عبر صورة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتب رمضان قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائي بينهما في القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور رمضان الذي تساءل عن محتوى الأغنية الجديدة.