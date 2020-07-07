شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعود مجددا لبدء عروض "جريما فى المعادى" 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود مجددا النجم أشرف عبد الباقي لبدء عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة في المعادي" مسرحية "كلها غلط"، وذلك بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقرر عبد الباقي العودة لبدء عروض فرقته على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وذلك يوم الخميس 16 يوليو الحالى، وسط إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25 في المائة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم.

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مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبد الباقي.