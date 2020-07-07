أحمد حلاوة لـ "الخليج 365": "أرتدي كمامتين فوق بعض.. وشخصيتي في هجمة مرتدة حقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف الفنان القدير أحمد حلاوة عن دوره في مسلسل " هجمة مرتدة " للفنان أحمد عز الذي يظهر خلاله كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:" أجسد خلال العمل شخصية حقيقية كانت من ضمن أحداث الربيع العربي، لشخص يشارك في مؤامرات ضد مصر، وناشط من ضمن النشطاء السياسيين الذين كانوا يتلقون تمويلا من الخارج لتغيير نظام الحكم ".

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ويضيف: "صورت 25% من دوري خلال العمل قبل شهر رمضان، وتوقفنا بسبب الكورونا، وحتى الآن لم يتقرر موعد استكمال دوري".

وعن احتياطاته الوقائية في ظل الكورونا بعد انتهاء حظر التجوال قال:" اتخذ احتياطاتي أكثر من قبل والمسألة مزعجة كثيرا بالنسبة لي وليست هينة، لدرجة إنني أحرص على ارتداء كمامتين ولا أكتفي بكمامة واحدة".

وأضاف:" أنا كبير في السن ومصاب بالعديد من الأمراض المزمنة، ويجب أن نأخذ الاحتياطات ونترك البقية لله عزو جل ".