بعد إصابتها بـ كورونا.. مريم أحمدي تكشف لمصراوي نتيجة المسحة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت المخرجة مريم أحمدي، تعافيها من فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي أصيبت به في يونيو الماضي.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشفت مريم عن نتيجة المسحة الثالثة التي أجرتها، مؤكدة إنها جاءت سلبية، أي إنها الآن غير مصابة بالفيروس: "المسحة سلبية والحمد الله أنا بخير".

وكانت "مريم"، كشفت في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إنها أجرت مسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية، ولكنها كانت حريصة على عزل نفسها حتى انتهاء الفترة المقررة الـ14 يوما".

المخرجة مريم أحمدي تعاونت مع الفنان أمير كرارة في مسلسل "أنا عشقت" عام 2014، كما تعاونت مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل "الحرباية"، وعملت مؤخرًا مع الفنانة كندة علوش في مسلسل "ضي القمر".