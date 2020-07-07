بعد سرقته.. أحمد فهمي:"انستجرام رجع.. الحمدلله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

استعاد الفنان أحمد فهمي، حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد يومين من سرقته، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك "فهمي"، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له منذ قليل عبر "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "انستجرام رجع، الحمدلله".

وينتظر أحمد فهمي عرض فيلم "العارف"، والذي كان من المقرر طرحه عيد الفطر الماضي، إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب في تأجيله.

الفيلم من بطولة أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.