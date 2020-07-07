يسرا ناعية الفريق العصار: "من أعظم وأوفى رجال مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرصت الفنانة يسرا على نعي وزير الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا، عبر موقع "إنستجرام"، صورة للفريق، وعلقت بالقول: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وبكل حزن بنعي مصر وشعبها في وفاة رجل من أعظم وأوفى رجال مصر، الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي، كان شرف لي أني عرفتك عن قرب واتعلمت منك الكثير".

وأضافت: "قد كنت وستزال قيمة وقامة لمصر، قدمت ولائك وحبك لوطنك في رحلة كفاح وعمل وتضحية استمرت حتى آخر يوم في عمرك مهما قولت لا يوجد كلام يوفي حقك، ربنا يلهمنا ويلهم الأسرة جميعًا الصبر والسلوان لفراقك".