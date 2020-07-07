أشرف عبدالباقي يعود بعرض "جريما في المعادي" 16يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يعود مجددا النجم أشرف عبدالباقي لبدء عروض فرقته الجديدة والتي تقدم "جريما في المعادي" مسرحية كلها غلط، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقرر عبدالباقي العودة مجددا لبدء عروض فرقته على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وذلك يوم الخميس ١٦ يوليو المقبل، وسط إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور ٢٥ في المئة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبدالباقي.