نتفليكس تطلق الإعلان التشويقي لمسلسل AWAY

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شبكة نتفليكس، الرائدة عالميا في عالم الترفيه، عن الإعلان التشويقي لمسلسل away، المقرر طرحه في 4 سبتمبر المُقبل.

يعد مسلسل AWAY دراما مثيرة وعاطفية على نطاق ملحمي تحتفي بالتقدم المذهل الذي يمكن للبشر تحقيقه والتضحيات الشخصية التي يجب عليهم تقديمها طوال الوقت.

بينما تستعد رائدة الفضاء الأمريكية إيما جرين (هيلاري سوانك) لقيادة طاقم دولي في أول مهمة إلى المريخ، يجب عليها التعايش مع قرارها بترك زوجها (جوش تشارلز) وابنتها المراهقة (طليثا بيتمان) وهم في أمس الحاجة إليها. مع تطور أحداث رحلة الطاقم إلى الفضاء، تتعقد ديناميكية الشخصيات وتتفاقم تأثيرات الابتعاد عن أحبائهم على الأرض. يُظهِر مسلسل AWAY أن الوصول إلى النجاح، يجبرنا أحيانًا أن نترك عائلتنا خلفنا. تم إنتاج المسلسل من قبل جيسيكا جولدبيرج، جيسون كاتيمز، مات ريفز، أندرو هنديركر، إدوارد زويك، هيلاري سوانك، آدم كاسان و جيني مولين.

وفي بيان صحفي، أعلنت الشبكة عن معلومات متعلقة بشخصيات وطاقم العمل:

إيما جرين (هيلاري سوانك)

إيما جرين رائدة فضاء أمريكية وطيار سابق في البحرية. وهي قائد أول بعثة إلى المريخ. فهي رائدة فضاء وقائدة عنيدة ومتعاطفة وذكية للغاية. وهي متزوجة من مات لوجان ، أحد كبار المهندسين في وكالة ناسا. ولديهما ابنة تبلغ من العمر 15 عامًا ، تدعى ليكس.

مات لوجان (جوش تشارلز)

مات لوجان مهندس في وكالة ناسا ، وترأس زوجته إيما جرين أول مهمة إلى المريخ. يواجه تحديات هائلة في التعامل مع المهمة من المنزل، بينما يحاول تربية ابنتهما المراهقة بمفرده.

الكسيس "ليكس" لوجان (تاليثا بيتمان)

ليكس البالغة من العمر 15 سنة هي ابنة رواد الفضاء إيما جرين ومات لوجان. مثل والدها تدعم ليكس وتفخر بمهمة والدتها التي دامت ثلاث سنوات. تكافح مع بلوغ سن الرشد بينما تتواجد والدتها في المهمة ويواجه والدها صراعاته الخاصة.

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ميشا بوبوف (مارك إيفانير)

ميشا بوبوف رائدة فضاء روسية ومهندسة في مهمة إلى المريخ إلى جانب إيما جرين. العضو الأكثر خبرة في الطاقم ، ميشا لا يفتقر إلى الأنا، لكنه يكافح سراً مع التضحيات الشخصية التي قدمها للوصول إلى الفضاء.

كويسي ويسبيرج أديبايو (أتو إساندوه)

كويسي ويسبيرج أديبايو مواطن بريطاني من غانا. شخصية كويسي (تنطق كوي - سي) تتسم بالفكاهة والتواضع وهو رجل ذو إيمان عميق. إنه عالم نباتات مشهور عالميًا ويحمل معه أمل نمو الحياة على كوكب المريخ.

رام آريا (راي بانثاكي)

رام آريا هو طيار مقاتل من الهند. في حين يضطر رواد الفضاء الآخرون إلى التعامل مع علاقاتهم في كوكب الأرض وعائلاتهم ، فإن رام يعد وحيد في العالم.

لو وانج (فيفيان وو)

لو وانج كيميائية ورائدة فضاء تمثل دولة الصين. فهي ذكية وبراجماتية ولكن لديها حياة شخصية معقدة عكس ظاهرها. لو متزوجة ولديها ابن صغير.

ميليسا راميريز (مونيك كورنن)

ميليسا راميريز رائدة فضاء سابقة، وهي رائدة فضاء ضمن طاقم دعم إيما. وظيفتها أن تكون منسقة إيما في كوكب الأرض. تخلت ميليسا عن حياتها المهنية كرائدة فضاء لدعم طفلها ذو الاحتياجات الخاصة، لكنها متواجدة من أجل إيما وعائلتها. وتعتني بليكس في غياب مات وإيما.