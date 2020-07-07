"أحبك".. إنجي المقدم تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة إنجي المقدم على تهنئة الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها. ونشرت "المقدم" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد شيكا بيكا، استمتعي بيومك الجميل الممتع، أحبك وأفتقدك". وتحتفل النجمة شيرين رضا، بعيد ميلادها وهي ابنة الفنان الكبير محمود رضا، والزوجة الأولى للنجم عمرو دياب، ووالدة ابنته "نور". ومن أشهر أعمالها "حسن اللول"، "نزوة"، "الفيل الأزرق"، "حجر جهنم"، "الضيف"، "الكويسين"، "تراب الماس"، وغيرها من الأعمال.

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