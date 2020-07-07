بشير الديك يرد على أسرة أحمد زكي بعد الإعلان عن وصية ضد "الإمبراطور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، على تصريحات "إيمان" الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير أحمد زكي، بشأن وجود وصية تفيد برغبته في عدم تجسيد سيرته في عمل فني.

وقال "الديك"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لا يعلم شيئًا عن تلك الوصية، وإن كانت صحيحة فعلى أسرته اللجوء للطرق الرسمية لتنفيذها: "فيه طرق رسمية مينفعش نقول سمعنا وقالوا وقولنا، إنما فيه جهات مختصة تقدر تطلع الورق ده وتعمل قضية، ودي حاجة ملناش دعوة بيها خالص".

وتابع: "أنا بتكلم عن شخصية مصرية أثرت في الواقع المصري ولها دور كبير وقوي، وكان راجل عبقري وسوبر ستار، وكان يمثل مرحلة مهمة جدًا في الفن المصري وفي السينما المصرية ايضًا".

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واختتم الكاتب الكبير، حديثه موجهًا رسالته للأخت غير الشقيقة للفنان الراحل، قائلًا: "هناك جهة منتجة للمسلسل ومعلومة للجميع، فإن كانت متضررة عليها التواصل مع الشركة، ولكن أنا راجل بشتغل ولدي مهمة محددة".

وتعاقدت شركة سينرجي، مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكي، وسيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر عرضه رمضان 2021.

خاص | أخت أحمد زكي: لن نوافق على "الإمبراطور" ولهذا السبب نعتب على مؤلف المسلسل