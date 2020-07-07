فيديو| على أنغام 3 دقات.. تامر حبيب يهنئ شيرين رضا بعيد ميلاها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئة صديقته الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها.
ونشر "حبيب" مقطع فيديو يجمع صورههما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، على أنغام أغنية "3 دقات"، وعلق :"كل سنة وأنتي أحلى حاجة في حياتي، يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".
"3 دقات" من تأليف السيناريست تامر حبيب، ولحن وتوزيع "أبو"، وإخراج مريم أبو عوف، "الكليب" طرح لأول مرة بالتزامن مع مهرجان الجونة السينمائي .
الكليب صُوّر في الجونة، وشارك فيه عدد من النجوم منهم شيرين رضا، وعزت أبو عوف، وتامر حبيب، ونبيل عيسى، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وجميلة عوض، وسلمى أبو طالب، والمخرج عمرو سلامة، وأحمد داش.
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