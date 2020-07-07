تراند اليوم : بعد ضجة.. حقيقة إصابة تامر حسني بفيروس كورونا

انتشر في الساعات الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم إصابة المطرب المصري تامر حسني بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم"، فإن الخبر المتداول غير حقيقي ولا يمت للواقع بأي صلة.

وكانت بعص الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشرت صورة للنجم تامر حسني، عليه لوغو موقع "اليوم السابع" تفيد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر موقع "اليوم السابع" توضيحا، أشار فيه إلى أن هذه الصورة مفبركة وعارية تماما من الصحة.

من ناحية أخرى، ينشر تامر حسني نصائح لجمهوره عبر حساباته على المواقع التواصل الاجتماعي، بعض النصائح من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومنها شرب الماء باستمرار، والتوعية بأهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وعدم الاستهتار بها.

وكان آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "الفلوس"، الذي طرح في ديسمبر، ويشاركه بطولته خالد الصاوي وزينة، وهو قصة تامر حسني، وتأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.