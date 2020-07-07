كشف النجم مروان خوري عن أحدث أعماله الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر مروان خوري بوستر أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم كمل حياتك، والمقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر قناة Advertisements مروان خوري الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. مروان خوري الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم مروان خوري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان علقتني، والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مروان خوري يزيح الستارعن أحدث أعماله الفنية كمل حياتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.