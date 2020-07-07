نعى الفنان عمر كمال، والدة الفنان حمادة هلال، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر عمر كمال صورة لحمادة هلال مع والدته، وعلق عليها ناعيًا: البقاء Advertisements لله ف وفاة والدة الفنان المحترم حمادة هلال. لله ف وفاة والدة الفنان المحترم حمادة هلال. يذكر أن والدة الفنان حمادة هلال توفيت منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، كما شيعت جنازتها إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالدعاء والمغفرة .. عمر كمال ينعي والدة حمادة هلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.