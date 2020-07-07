كورونا يبعد دينويدي عن موسم الـNBA

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشف سبنسر دينويدي لاعب بروكلين نتس في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، عدم مشاركته في استئناف مباريات “أن بي آي” في فلوريدا، بسبب استمرار اصابته بفيروس كورونا.

وكان دينويدي مع زميله دياندري جوردان، قد أعلن الاسبوع الماضي إصابته بالفيروس، وأكد الثاني عدم التحاقه بالفريق لدى عودة المباريات في مدينة أورلاندو اعتبارا من 30 تموز.

غرّد دينويدي في “تويتر”: “بعد اختبار ايجابي جديد امس ونظرا للعوارض، قررنا مع بروكلين نتس والاطباء، انه سيكون من مصلحتي انا والفريق عدم اللعب في اورلاندو”.

وكان اللاعب البالغ 27 عاما قد شرح الاسبوع الماضي بعد إعلان إصابته: “أعاني من بعض العوارض، لاسيما ارتفاع درجة الحرارة وألم في الحلق، ومن الصعب معرفة ما اذا سأكون قادرا على اللعب أم لا”.

وسبق لعدد من لاعبي نتس، القطب الثاني لمدينة نيويورك بعد نيكس، ان أعلنوا إصابتهم بالفيروس منذ آذار، أبرزهم كيفن دورانت الذي انضم الى صفوفه قبل بداية موسم 2019-2020، لكنه لم يخض أي مباراة لكونه يتعافى من إصابة قوية تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه السابق غولدن ستايت واريورز.

ويجد نتس نفسه أمام معضلة على صعيد التشكيلة لدى عودة المباريات في مجمع “ديزني وورلد”.

فإضافة الى غياب جوردان ودينويدي، سيكون الفريق من دون لاعبه ويلسون تشاندلر، الذي سبق له أن أبلغ إدارة النادي عدم مشاركته في ما تبقى من الموسم.

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كما يفتقد الفريق بسبب الإصابة، الى دورانت، النجم كايري إيرفينغ الذي خضع قبل أشهر لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكتف، علما بأنه كان ضمن مجموعة من لاعبي الدوري التي أبدت معارضتها لاستكمال الموسم.

ويحاول نتس (30 فوزا و34 خسارة) المنافسة على آخر بطاقتين من المنطقة الشرقية، حيث يتقدم على اورلاندو ماجيك (30-35)، فيما تبدو آمال واشنطن ويزاردز (24-40) ضئيلة.

ونتس هو أحد الفرق الـ22 التي من المقرر ان تشارك في استكمال الدوري.

وأقرت رابطة الـ “ان بي آي” صيغة معدلة لمتابعة الموسم، بمشاركة 22 فريقا من أصل 30، ستخوض لقاءات للتصنيف، قبل ان تنتقل 16 منها لخوض الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وستكون كل المباريات خلف أبواب موصدة، على ان تقيم الفرق في المجمع، مع اعتماد إجراءات وقاية صحية صارمة خشية أي تفشٍ للفيروس.

وسبق لرئيس الرابطة آدم سيلفر ان ألمح إلى ان أي انتشار واسع للفيروس في صفوف اللاعبين بعد العودة، قد يدفع الى تعليق المنافسات مجددا.