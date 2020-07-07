شكوك حول مشاركة نادال في فلاشينغ ميدوز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً عالمياً، أنه سيشارك في دورة مدريد لكرة المضرب، ليثير الشكوك حول ما إذا كان ينوي الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وشهدت الولايات المتحدة عودة حادة لحالات جديدة من فيروس كورونا، ما أدى إلى ازدياد الشكوك حول اقامة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة بين 31 آب و13 أيلول، على ملاعب “فلاشينغ ميدوز” في نيويورك من دون جمهور، وفي ظل إجراءات وقاية صحية.

وستنطلق دورة مدريد على الملاعب الصلصالية يوم 14 أيلول المقبل.

وستكون دورة مدريد بمثابة الاحماء لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تم تغيير موعدها ليصبح بين27 من الشهر نفسه و11 تشرين الأول المقبل.

وكتب مدير دورة مدريد فيليسيانو لوبيز على حسابه في “تويتر”: “لقد تحدثت مع صديقي رافاييل نادال الذي أكد مشاركته في مدريد في أيلول. كما هو الحال دائما، ونحن ننتظرك مع أذرع مفتوحة في +كاخا ماخيكا+”.

Advertisements

ورد نادال: “هذا صحيح فيلي. أراك في أيلول في مدريد. آمل ان تسير الأمور على ما يرام حتى ذلك الوقت”.

وقال لاعبون بارزون من بينهم المصنف الثالث عالميا النمسوي دومينيك تييم، إنهم يتوقعون قرارا من منظمي بطولة فلاشينغ ميدوز هذا الأسبوع.

نادال هو حد اللاعبين الذين تربعوا على عرش التصنيف العالمي للعبة. يرى بعض المحللين والنقاد بأنه سيصبح أعظم لاعب كرة مضرب على مر العصور. بفضل نجاحاته على الملاعب الترابية بشكل خاص، حيث استحق لقب “ملك الملاعب الترابية” كونه يعتبر لاعباً دفاعياً من الطراز الأول، وذلك بفضل لياقته العالية وروحه القتالية.