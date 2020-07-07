تراند اليوم : اتفرج – اصعب ايام لسما المصري داخل السجن

استقبل سجن النسا العديد من الشخصيات النسائية، خلال قضاء مدة حبسهم أو التحقيق معهم، وتعددت الشخصيات وظل السجن كما هو أشهر سجن، فبمجرد ذكر كلمة ” سجن النسا”، يتذكر كل من يسمعها عدد من الأسماء اللامعة التي مكثت به فترة من الزمن.

ويستقبل سجن النسا بالقناطر الخيرية، خلال الفترة الحالية الراقصة ” سما المصرى” لقضاء مدة سجنها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام».

كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها «سما المصري» بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام».