فن ومشاهير

تراند اليوم : ياسمين غيث عن أزمة التحرش : مافيش ست متعرضتش لتحرش – فيديو

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Amiraali 0 تبليغ

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علقت الفنانة ياسمين غيث عن حق الفتيات في الدفاع عن أنفسهن والمطالبة بحقوقهن من المتحرشين والمغتصبين، داعية الجميع لمساندتهن وتقديم كل الدعم لهن، لمواجهة هذه الظاهرة.

 

 

وكشفت ياسمين في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram، تفاصيل تعرضها للتحرش في صغرها من أحد المدرسين، الأمر الذي اضطرها لترك المدرسة، قائلة: “أنا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة أنا فكراها لغاية دلوقتي المدرس اللي كان بيدرس لي كيمياء كان سبب إني أكره المادة والمدرسة، كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة وبيعمل ده مع أي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه أي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة.. ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزأته”.

 

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تابعت: “كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة عشان المدرس كان أكتر حاجة ببصلها باحترام لكن رحت قولت لأمي ورحنا اشتكينا لمدير المدرسة ومفيش أي حاجة حصلت والمدرس سقطني فى المادة وكانت النتيجة إني مشيت من المدرسة، وعلي فكرة المدرس ده كان متجوز واحدة زي القمر .. يعني مفيش سبب ايا كان لتبرير ”.

 

أضافت ياسمين: “مفيش ست في الكون متعرضتش للتحرش بصورة أو بأخرى.. ماينفعش تسكتي قولي ماتسكتيش اتشجعي وافضحي اللي آذاكي علشان يتأذى هو كمان، حتي لو آذاكي معنويًا فقط”..

https://www.instagram.com/tv/CCT-TVmJ78h/?utm_source=ig_embed

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