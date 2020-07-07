التقرير الطبي يكشف السبب الحقيقي لوفاة رجاء الجداوي

كشفت التقارير الطبية للحالة الصحية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد دام لأكثر من شهر، عن السبب الذي رحلت بسببه رجاء الجداوي حسب تقارير الأطباء المعالجين لها.

وكان سبب الوفاة، انخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم بالرغم من وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى إصابتها بعدة جلطات في الرئة، وهذا بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد؛ مما أدى إلى توقف عضلة القلب عن أدائها.

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وأضافت التقارير الطبية، أنه تم عمل صدمات كهربائية للفنانة رجاء الجداوي، ولكنها لم تستجب وفارقت الحياة على الفور.

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وكانت الممرضة الخاصة بالفنانة الراحلة قد أعلنت أن رجاء الجداوي كانت في أيامها الأخيرة تقوم بقراءة القرآن والتسبيح فقط، وامتنعت عن الكلام تماماً مع أي شخص، وتكتفي بالحديث مع ابنتها وحفيدتها فقط، وأنها كانت ترى منها كلّ الرقي والأدب في التعامل.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توديع جثمان الفنانة رجاء الجداوي، من بينهم دلال عبدالعزيز وفيفي عبده وإلهام شاهين وأشرف زكي، وغيرهم الكثيرون من محبيها.

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