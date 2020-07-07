فؤاد عبد الواحد يتحدى الكورونا ويحتفل بنجاح ألبومه 2020

نجاح كبير حققه الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد في أغنيات ألبومه الأخير «فؤاد 2020»، المتضمن 17 أغنية تعاون بها مع كبار شعراء وملحني الخليج والوطن العربي؛ محققاً انتشاراً واسعاً بين الجمهور وعبر نسبة المشاهدات العالية في موقع «اليوتيوب»، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة، المتضمن الأغنيات رغم حالة الكساد التي تسيطر على سوق الكاسيت حالياً بسبب وباء الكورونا وحالة العزل المنزلي.

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وقد تخطت أغنية «أوعدك أرحل» حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، وأغنية «الزمان» قرابة الـ6 ملايين، وأغنية «اصحى» قرابة الـ3 ملايين، والأغاني «أحبك» و«عصا موسى» حاجز المليونين لكل منهما، الأغاني «أثق فيك» و«أحبابنا غابوا» على مشارف المليونين، بينما تضمن باقي الأغنيات في الألبوم قرابة المليون مشاهدة، وهي نسب كبيرة لأغنيات ألبوم طرحت أغانيه دفعة واحدة.

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ومن بين الأغنيات المتميزة في قناة فؤاد عبدالواحد الرسمية في اليوتيوب، أغنية «أنا أصدق» التي تخطت الـ15 مليون مشاهدة، وأغنية «خنجر يماني» الأربعة ملايين مشاهدة، وأغنيات متعددة من أغنياته المنفردة.

ومن جهة أخرى، يعمل فؤاد عبدالواحد على تجهيز مجموعة من الأغنيات في الإستوديوهات الصوتية، لاختيار إحداها وطرحها بشكل منفرد.

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