حمادة هلال يرثي والدته باكياً بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان حمادة هلال، والدته، والتي توفيت اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت في الأيام الأخيرة من شدة المرض والتعب، ونشر حمادة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلاً، «‎إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا أمي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحة كبيرة النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضية طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وإخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير». Advertisements وأضاف: «ربنا بيكرمك ودايماً تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة.. ‎يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبأن محمد عبدك ورسولك أسالك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين.. ‎اسالكم الدعاء والفاتحة». وكان حمادة هلال قد أعلن عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبي العالمي بعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.

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