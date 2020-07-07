بالصور- ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها بعيد ابنتهما

Jul 07, 2020 شكرت مقدمة برنامج “ارابز غات تالنت” الاعلامية اللبنانية ريا ابي راشد، كل من عايد ابنتها “لولا” بمناسبة عيد ميلادها الرابع. ونشرت ريا صورة لها مع زوجها وابنتها أثناء احتفالهم بالعيد،بالاضافة الى صورة لقالب الحلوى. نذكر أن ريا تزوجت في روما بتاريخ 15 تموز 2011، ولديها طفلة وحيدة اسمها لولا رزقت بها في صيف 2016.







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