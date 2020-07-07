هالي بيري تتراجع عن تجسيد دور متحول جنسيًا لهذا السبب

قررت الممثلة هالي بيري، أن تعتذر عن لعب شخصية متحولة جنسياً، في أحدث أدوارها السينمائية وذلك بعد نيلها موجة كبيرة من الانتقادات، عبر مواقع التواصل.

وكانت “هالي” قد تحدثت خلال مقابلة لها عبر انستغرام الى أنها ستلعب على الأرجح دور رجل متحول جنسيًا في عملها المقبل، ما عرضها لموجة من الانتقادات من أشخاص يسلطون الضوء على المشكلة المستمرة في هوليوود المتمثلة في ممثل متعصب يلعب شخصًا متحولًا جنسيًا.

من هنا، قررت “هالي” ان تنسحب من لعب هذا الدور وقالت “أنا ممتنة للتوجيه والمحادثة النقدية التي وجهت لي خلال الأيام القليلة الماضية، سأستمر بالتثقيف والتعلم من هذا الخطأ وأتعهد بأن أكون حليفاً في استخدام صوتي للترويج عن تمثيل أفضل على الشاشة، أمام الكاميرا وخلفها”.