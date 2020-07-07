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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يواصل مغامراته فى واحة سيوة وسط الطبيعة وداخل الآبار الكبريتية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم الكبير محمود حميدة مغامراته وسط الطبيعة الخلابة والجبال الشاهقة والآبار الكبريتية، في واحة سيوة، بنشر مجموعة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وسط أصدقائه من المنطقة الصحراوية المليئة بالتراث.
وظهر حميدة في الصور التي نشرها منذ قليل، وهو داخل أحد أحواض المياه الكبريتية التي تشتهر بها واحة سيوة، وأخرى وسط الطبيعة الخلابة ومع أصدقائه في الواحة الذي يواظب على زيارتهم من حين لآخر، وكتب: "كل شيء ينتهى، حتى اللحظات الجميلة مع الأهل والأحباب والأرض الجميلة، سيوة".
وفي وقت سابق، حرص النجم محمود حميدة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل مغامرته الجديدة التي خاضها في واحة سيوة، بالصحراء الغربية، وهي عبارة عن "حمام رمال" داخل الصحراء.
ونشر حميدة صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها قبل حمام الرمال، وأخرى وهو مغطي بالرمال بالكامل تحت أشعة الشمس، وتبقي فقط رأسه التي خارج الرمال، وكتب: "قبل وأثناء حمام الرمال".
يأتى هذا بعد تعبيره عن اشتياقه للتجمعات ولم الشمل مع الأصدقاء والمقربين، وذلك فى ظل العزل المنزلى الذى ما زالت تعيشه مصر للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر محمود حميدة، حينها، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وهو يقف بمفرده فى الظلام بينما ينعكس على وجهه ضوء خافت للشمس.
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