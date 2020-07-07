سعد لمجرد يهنئ ولى العهد المغربى بعد حصوله على شهادة البكالوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان المغربى سعد لمجرد، الأمير الحسن بن محمد السادس، ولى العهد المغربى، بمناسبة حصوله على شهادة البكالوريا فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية.



ولى العهد المغربى

ونشر لمجرد صورة لولى العهد المغربى، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك لولى العهد أميرنا الغالى مولاى الحسن، بمناسبة حصوله على شهادة الباكالوريا (مسلك علوم اقتصادية واجتماعية)، وذلك بميزة حسن جدا.. الله ينصر سيدنا".





وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى فى المغرب، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن ولى العهد الأمير مولاى الحسن، حصل على شهادة البكالوريا دورة 2020 "خيار دولى" مسلك علوم اقتصادية واجتماعية، وذلك بميزة "حسن جدا".

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وأضافت الوزارة، وفقا لوسائل إعلام محلية مغربية، فى بيان لها أنه بهذه المناسبة السعيدة وبفرحة عارمة، يتقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى، الناطق الرسمى باسم الحكومة، وكافة مسؤولى وأطر الوزارة بأسمى آيات التهانى وأجمل التبريكات إلى الملك محمد السادس وإلى جميع أفراد العائلة الملكية، متمنين لولى العهد المزيد من التوفيق والنجاح والتألق فى مساره الدراسى الجامعى.

من ناحية أخرى قرر النجم المغربى سعد لمجرد تأجيل طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "عدى الكلام"، الذى كان مقرر طرحها يوم الأحد الماضى، حدادا على روح الفنانة القديرة رجاء الجداوى التي وافتها المنية بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتب المطرب سعد لمجرد عبر خاصية "الاستورى" على إنستجرام: "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة".