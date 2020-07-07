شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تثير الجدل بحذف فيديوهاتها من تطبيق تيك توك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل الجدل على السوشيال ميديا، بعدما قامت بحذف جميع فيديوهاتها التى نشرتها على تطبيق "تيك توك" أثناء العزل المنزلى، ولم تترك حلا على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وكتبت معلقة: "الصمت أحسن كتير من الكلام، حيث أثار تلك التصرف حفيظة متابعيها بدون أسباب.

وكانت حلا شيحة قد خضعت لعملية تجميل في الفترة الماضية، وكشف لوسائل الإعلام أنها ندمت على تلك الخطوة، وأكدت عدم خوضها تلك التجربة مرة أخرى، خاصة أن عملية التجميل جعل شكلها متغيرا وأصبح مختلفا نوعاً ما.

يشار إلى أن حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى في 2018، وقدمت آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا، وعرض في شهر رمضن الماضى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، عبير صبرى، خالد أنور، هنادى مهنى، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، مصطفى درويش، لطيفة فهمى، هدى لاتربى، وأخرون، تأليف أمين جما لوورشته الكتابية، وإخراج سامح عبد العزيز.