شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين ومحمد رحيم وهبة حسن وديانا كرازون يعزون حمادة هلال فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تقديم التعازى للفنان حمادة هلال، لوفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، اليوم الثلاثاء، التى توفيت بعد صراع مع السرطان، حيث وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى المركز الطبى العالمى.





وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على تويتر: "صديقى الغالى وأخويا العزيز، ربنا يرحم والدتك ويصبرك على فراقها"، فيما قال الملحن محمد رحيم: "أتقدم بخالص التعازى لصديقى وأخى الحبيب الفنان حماده هلال فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الغالية، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان".

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شيرين

فيما نعته الفنانة الشابة هبة حسن، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء والدوام لله توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة أخويا الغالى حمادة هلال ومدحت هلال، ربنا يصبركم على فراقها"، وقالت المطربة الأردنية ديانا كرازون: "خالص عزائى فى وفاة والدة الفنان الخلوق حماده هلال، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".



رحيم

وكان الفنان حمادة هلال أعلن لـ"الخليج 365" عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.



هبة حسن

وكانت قد خرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار موضحاً فى بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضى كورونا لا بد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفى عن كل مريض.



ديانا

وعن مرض والدته قال حمادة هلال: "أمى تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء، وعلى من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".