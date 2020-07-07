شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر ”الخليج 365” بعد نفى شائعة مرضه: أنا بخير ومش عيب لو تعبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى، على توجيه الشكر لجريدة ”الخليج 365”، بعد تكذيبها للشائعات المتداولة حول مرضه، والتى تناقلتها بعض المواقع بدون تحرى الدقة.

وكتب "حسنى"، ستورى شخصى عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس فى مواقع مزيفة فاضية شوية للاشاعات فى كل يوم يستلموا حد شوية، حتى يزيفوا أخبار عن لسان مواقع كبيرة، بشكر الخليج 365 على التكذيب وعلى فكرة مش عيب لو تعبت أو أى حد تعب، واللى يتعب لازم يقول أنه تعبان لحماية الآخرين، دى أمانة قدام ربنا، حتى لو مش حاسس بأى أعراض، وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا اللهم آمين".



تامر حسنى

واستغلت إحدى الصفحات لوجو مؤسسة ”الخليج 365” فى فبركة خبر مكذوب عن إصابة النجم تامر حسنى بفيروس كورونا، وتؤكد المؤسسة أن الصورة المتداولة وتحمل لوجو الخليج 365 غير صحيحة على الإطلاق.

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ويحذر ”الخليج 365” من الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تستغل اسم المؤسسة لنشر أخبار مزيفة، كما تحذر ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات والأخبار الكاذبة المنسوبة للصحيفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى خداع الجماهير، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.

من ناحية أخرى، يستكمل فريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام المقبلة فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.