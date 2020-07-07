رانيا يوسف تواصل حملتها ضد التحرش بفيديو لفنانات بالبكيني

متابعة بتجــــــــــرد: في قرار صادم لجمهورها نشرت الفنانة رانيا يوسف عدداً من الصور الضوئية لعدد من التعليقات الجارحة والخادشة للحياء والخارجة عن الذوق العام والمتضمنة ألفاظاً يعاقب عليها القانون، والتي تتلقاها يومياً من قبل عدد من متابعيها عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت أن تنشر صور وأسماء كل من يتعدى باللفظ الجارح عليها.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو ضم عدة صور لعدد من نجمات مصر وهن بملابس البحر على موسيقى أغنية “حلوة يا بلدي”، لتوضح الاختلاف بين الفترة السابقة والفترة الحالية، وعلقت على الفيديو بقولها: “مازلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة أو امرأة أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الإنترنت”.

“وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم.. مع بعض حنقدر ناخد حقنا”.

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من ناحية أخرى أبدت رانيا سعادتها بعد صدور بيان النيابة العامة بحبس المتهم أحمد بسام زكي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي لأكثر من فتاة.

ونشرت بيان النيابة، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وعلقت “شكرًا القضاء المصري، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الاثنين، بحبس المتهم “أحمد بسام زكي” أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وثالثة بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء أسرارهن ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن.